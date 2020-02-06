Пресненский суд передал органам опеки девочку, которая всю жизнь находилась в медицинском центре в Москве

Она живёт там до сих пор, несмотря на окончание лечения.

Судья Наталья Каржавина полностью удовлетворила требования истца. В этом качестве выступали органы опеки и попечительства, которые просили ограничить родительские права матери и отца девочки, а также обязать их платить алименты. Представитель инстанции утверждала, что ребёнка необходимо забрать из медцентра, поскольку в скором времени у неё могут появиться проблемы с развитием, ведь в таких условиях уже почти шестилетняя девочка может и не научиться общаться со сверстниками. Также в опеке уверяли, что родители крайне редко с неё общались, поручив эту обязанность наёмному персоналу, а в последний год, когда началось судебное разбирательство, вообще перестали её навещать.

В перинатальном центре «Мать и дитя», где живет ребенок, представили данные, согласно которым мать в последний раз приходила в июле, а отец — в ноябре. С чем связано их отсутствие, представители ответчиков не пояснили, а сами родители на заседания не приходили вовсе.

Адвокаты ответчиков в свою очередь обещали обжаловать решение Пресненского суда. Они уверяют, что во время процесса было множество нарушений, а само разбирательство нельзя было проводить без матери, которая хотела участвовать, но не могла по состоянию здоровья.

Перинатальный центр пытался заставить родителей забрать девочку с начала прошлого года, объясняя это тем, что нет необходимости держать её в учреждении. Родители в свою очередь до сих пор настаивают на необходимости новых медицинских проверок.