Власти еще нескольких российских регионов вводят карантин в школах, но коронавирус в качестве причины не упоминается.

Появление китайской опасности совпало с сезонной эпидемией гриппа и острой респираторно-вирусной инфекции. В некоторых регионах пороговые значения превышены в несколько раз и занятия в школах пришлось отменить. В Якутске количество заболевших увеличилось на 30 процентов, а эпидемический рубеж превышен на 54. В Челябинске городской оперативный штаб закрыл все школы, в том числе и частные. Детские сады пока продолжают работать. Решение по каждому из них будет приниматься, если грипп обнаружат у 20 процентов детей. В Омске картина более благоприятная. Там количество заболевших выше порога всего на 12 процентов, но главный санитарный врач города Сергей Крига, тем не менее, все же объявил карантин. В Кургане, где к этой мере тоже прибегнут с сегодняшнего дня, проводятся и отдельные мероприятия по профилактике коронавируса.

О превышении эпидемиологических показателей по гриппу и ОРВИ объявлено в 23 российских регионах.