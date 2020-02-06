Все прибывшие из Китая помещены в карантин на 14 дней в лечебно-реабилитационный центр в 30 км от Тюмени

Все прибывшие из Китая помещены в карантин сроком на 14 дней в лечебно-реабилитационный центр, расположенный в 30 км от Тюмени. Территория будет находиться под охраной, сообщил Генерал Росгвардии Николай Олехнович.

Персонал центра, где разместятся люди, будет работать в защитных костюмах.

Условия в реабилитационном центре под Тюменью довольно хорошие, однако людям там запрещают встречаться с кем-либо, рассказала одна из эвакуированных из Китая Анна Коняхина.

Среди эвакуированных двумя бортами из КНР в Тюмень четверо детей.