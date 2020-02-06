В Вашингтоне сегодня может состояться экстренное заседание СБ ООН по ситуации в Сирии.

Этого потребовали США, Франция и Великобритания. По крайней мере, об этом сообщили источники нескольких российских информагентств. Встреча, как ожидается, состоится на фоне инцидента на северо-западе Сирии. В понедельник в результате артиллерийского обстрела в сирийской провинции Идлиб погибли пятеро турецких военных и трое гражданских лиц. Анкара обвинила в этом правительственные войска Башара Асада и в ответ нанесла удары по нескольким десяткам целей. Действия Турции поддержали в Вашингтоне. Госсекретарь США Майк Помпео охарактеризовал их как «самооборону», а также обвинил Россию, Сирию и Иран в нападении на жителей Идлиба.