В Вашингтоне сегодня может состояться экстренное заседание СБ ООН по ситуации в Сирии.

Этого потребовали США, Франция и Великобритания. По крайней мере, об этом сообщили источники нескольких российских информагентств. Встреча, как ожидается, состоится на фоне инцидента на северо-западе Сирии. В понедельник в результате артиллерийского обстрела в сирийской провинции Идлиб погибли пятеро турецких военных и трое гражданских лиц. Анкара обвинила в этом правительственные войска Башара Асада и в ответ нанесла удары по нескольким десяткам целей. Действия Турции поддержали в Вашингтоне. Госсекретарь США Майк Помпео охарактеризовал их как «самооборону», а также обвинил Россию, Сирию и Иран в нападении на жителей Идлиба.
2020-02-06T05:12:00+03:00
2020-02-06T05:13:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:12, 06 февраля 2020
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