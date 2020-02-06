Александр Лукашенко сегодня проведет совещание с правительством по поставкам газа в страну.

Оно пройдет за день до запланированной встречи президента Белоруссии с Владимиром Путиным. Незадолго до переговоров белорусский лидер вновь подверг Москву резкой критике из-за высокой стоимости энергоносителей. Лукашенко настаивает, чтобы Россия поставляла нефть и газ по внутрироссийским ценам, ссылаясь на ранее данное Москвой обещание. Вопрос о цене газа пока остается открытым. В конце прошлого года было достигнуто соглашение о том, что стоимость топлива на январь-февраль останется прежней, но условия дальнейшего контракта не определены.
2020-02-06T05:10:00+03:00
2020-02-06T05:11:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:10, 06 февраля 2020
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