Минфин сегодня представит расчеты относительно компенсаций авиакомпаниям за приостановку рейсов в Китай.

В начале недели Минтранс по поручению правительства сделал расчеты убытков авиакомпаний, и теперь свои предложения должен представить Минфин. О каких суммах идет речь, неизвестно, но сообщается, что компенсация перевозчикам будет выплачена из бюджета. Сейчас все рейсы из Китая перенаправляются в терминал F московского аэропорта Шереметьево. Там прибывших проверяют с помощью специального оборудования, включая тепловизоры для измерения температуры.
2020-02-06T05:08:00+03:00
2020-02-06T05:10:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:08, 06 февраля 2020
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