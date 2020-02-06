Минфин сегодня представит расчеты относительно компенсаций авиакомпаниям за приостановку рейсов в Китай.

В начале недели Минтранс по поручению правительства сделал расчеты убытков авиакомпаний, и теперь свои предложения должен представить Минфин. О каких суммах идет речь, неизвестно, но сообщается, что компенсация перевозчикам будет выплачена из бюджета. Сейчас все рейсы из Китая перенаправляются в терминал F московского аэропорта Шереметьево. Там прибывших проверяют с помощью специального оборудования, включая тепловизоры для измерения температуры.