Дональд Трамп сегодня выступит с заявлением в связи со своим оправданием в рамках импичмента.

Соответствующий анонс президент США разместил у себя в Твиттере. Заявление прозвучит, когда в Москве будет 20:00. Для признания главы государства виновным в злоупотреблении властью и создании препятствий деятельности Конгресса сенаторам требовалось набрать не менее двух третей голосов, но этого не произошло ни по одному голосованию. Решение Сената обжалованию не подлежит.
2020-02-06T04:12:00+03:00
2020-02-06T05:05:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:12, 06 февраля 2020
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