Дональд Трамп сегодня выступит с заявлением в связи со своим оправданием в рамках импичмента.

Соответствующий анонс президент США разместил у себя в Твиттере. Заявление прозвучит, когда в Москве будет 20:00. Для признания главы государства виновным в злоупотреблении властью и создании препятствий деятельности Конгресса сенаторам требовалось набрать не менее двух третей голосов, но этого не произошло ни по одному голосованию. Решение Сената обжалованию не подлежит.