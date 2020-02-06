В Челябинске семья тяжело больного мужчины несколько месяцев не могла получить положенных по закону памперсов.

На следующий день после того как решение об их выдаче было принято, 68-летний Михаил Чудинов умер. Как передает «Медуза», его родственники получила все необходимые заключения врачей, но бюро медико-социальной экспертизы в Челябинской области выдавать памперсы отказывалось, ссылаясь на, якобы, «разноречивые данные» в документах.
2020-02-06T04:08:00+03:00
2020-02-06T04:09:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 06 февраля 2020
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