В Челябинске семья тяжело больного мужчины несколько месяцев не могла получить положенных по закону памперсов.

На следующий день после того как решение об их выдаче было принято, 68-летний Михаил Чудинов умер. Как передает «Медуза», его родственники получила все необходимые заключения врачей, но бюро медико-социальной экспертизы в Челябинской области выдавать памперсы отказывалось, ссылаясь на, якобы, «разноречивые данные» в документах.