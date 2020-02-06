Пневмония, вызванная новым коронавирусом, обнаружена еще у 10 пассажиров круизного судна «Даймонд принсесс».

С 3 февраля оно стоит у побережья Йокогамы. Как сообщает японский Минздрав, новые инфицированные будут госпитализированы в префектуре Канагава. Их гражданство пока не уточняется. Ранее 10 пассажиров этого судна уже были отправлены в больницы с подозрением на коронавирус. Всего на лайнере более 3,5 тыс. человек из 50 стран. Среди них 24 россиянина.
2020-02-06T04:06:00+03:00
2020-02-06T04:07:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2583102-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:06, 06 февраля 2020
Загрузка комментариев...