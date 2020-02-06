Дональд Трамп по-прежнему является угрозой для американской демократии.

Об этом заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси после того, как Сенат оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. По ее мнению, Трамп и республиканцы сената «привели в норму беззаконие и отвергли систему сдержек и противовесов» Конституции США. Пелоси добавила, что Трамп видит себя «выше закона и что он при желании может коррумпировать выборы.
2020-02-06T04:05:00+03:00
2020-02-06T04:06:07+03:00
https://echo.msk.ru/news/2583100-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:05, 06 февраля 2020
Загрузка комментариев...