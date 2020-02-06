Дональд Трамп по-прежнему является угрозой для американской демократии.

Об этом заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси после того, как Сенат оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. По ее мнению, Трамп и республиканцы сената «привели в норму беззаконие и отвергли систему сдержек и противовесов» Конституции США. Пелоси добавила, что Трамп видит себя «выше закона и что он при желании может коррумпировать выборы.