Сенат США признал невиновным президента Трампа в рамках процедуры импичмента.

Конгрессмены в ходе голосования отвергли оба пункта обвинения: злоупотребление властью и препятствование расследованию, которое проводил Конгресс. Для того чтобы президента

признали виновным, и, следовательно, отстранили от должности, требовалось, чтобы две трети сенаторов выступили в поддержку хотя бы одного пункта обвинения. Таким образом, процесс импичмента в конгрессе завершился, и Трамп остаётся на посту президента.