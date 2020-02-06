В октябре прошлого года Россия была вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США.

Это, как передает РБК, следует из отчетов американского Минэнерго. Эксперты связывают это с последствиями американских санкций в отношении Венесуэлы. Пик поставок пришелся именно на октябрь, когда США купили более 20 млн барр. российской нефти и топлива. Экспорт энергоносителей в октябре в США стал рекордным для России за последние восемь лет: больше наша страна поставляла только в ноябре 2011 года, задолго до присоединения Крыма и санкций США