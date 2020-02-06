Мужу обвиняемой в истязаниях девочки из Ингушетии отказали в восстановлении на работе в полиции.

Республиканские прокуратура и суд поддержали решение отдела МВД «Сунженский», который уволил полицейского с формулировкой: «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Прапорщик полиции состоял в гражданском браке с местной жительницей Макки Ганиевой, арестованной по делу о жестоком избиении малолетней племянницы. Девочке в последствии пришлось ампутировать руку.