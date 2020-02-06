Мужу обвиняемой в истязаниях девочки из Ингушетии отказали в восстановлении на работе в полиции.

Республиканские прокуратура и суд поддержали решение отдела МВД «Сунженский», который уволил полицейского с формулировкой: «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Прапорщик полиции состоял в гражданском браке с местной жительницей Макки Ганиевой, арестованной по делу о жестоком избиении малолетней племянницы. Девочке в последствии пришлось ампутировать руку.
2020-02-06T03:09:00+03:00
2020-02-06T03:10:33+03:00
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03:09, 06 февраля 2020
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