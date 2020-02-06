Препарата, который способен эффективно лечить короновирусную инфекцию пока нет.

Однако, большинству пациентов, получивших должный уход, ничто не угрожает. Об этом, как передает Reuters, сообщил представитель ВОЗ Тарик Ясаревич. По мнению ученых, к моменту создания вакцины вспышка болезни может затухнуть сама. Таким образом в организации отреагировали на появление в СМИ сообщений об открытии лекарств от новой пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией.