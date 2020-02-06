По уточненным данным, в результате жесткой посадке самолета в Стамбуле погибли три человека.

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. По его словам, 179 получили ранения. Все трое погибших — граждане Турции. Всего на борту находились 183 человека, включая шестерых членов экипажа. Инцидент произошел с Боингом местной авиакомпании Pegasus Airlines, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, развалился на три части и загорелся.
2020-02-06T03:06:00+03:00
2020-02-06T03:06:44+03:00
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03:06, 06 февраля 2020
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