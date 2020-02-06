Сенат США проголосовал против импичмента Дональда Трампа.

Сразу после этого президент США опубликовал в Твиттере 30-секундное видео «Трамп навсегда». На нем показаны постеры с именем Трампа и обозначенными годами выборов — 2024, 2028, 2032 и так далее. Заканчивается исчисление годов, столетий и тысячелетий словами «4EVA» — то есть, навсегда. Видео сопровождается композицией «В пещере горного короля» Эдварда Грига из «Пер Гюнта».