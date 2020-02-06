Более 60 сотрудников МИД России ожидают американских виз уже несколько месяцев.

Некоторые из них — более двух лет. Такое заявление в интервью «Коммерсанту» сделал замминистра иностранных дел России Евгений Иванов. Он напомнил, что российская сторона давно призывает американцев нормализовать визовый процесс. Напомню, в сентябре прошлого года американские визы не были выданы нескольким российским официальным лицам, которые должны были принимать участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН. Тогдашний посол США в Москве Джон Хантсман заверял, что «вопрос решается».