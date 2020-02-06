Суд передал органам опеки прожившую пять лет в медицинском центре девочку

. Как передает РБК, родителей ребенка ограничат в правах и взыщут с них алименты в пользу дочери в размере четверти ежемесячной зарплаты. Ребенка передадут в территориальные органы соцзащиты по месту фактического нахождения. Родители девочки обжалуют решение суда. Впервые о девочке, которая всю свою жизнь прожила в перинатальном медицинском центре, широко стало известно после публикации Meduza. Родители считают, что ребенок серьезно болен и должен постоянно находиться под наблюдением врачей
2020-02-06T02:10:00+03:00
2020-02-06T02:12:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:10, 06 февраля 2020
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