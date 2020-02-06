Суд передал органам опеки прожившую пять лет в медицинском центре девочку

. Как передает РБК, родителей ребенка ограничат в правах и взыщут с них алименты в пользу дочери в размере четверти ежемесячной зарплаты. Ребенка передадут в территориальные органы соцзащиты по месту фактического нахождения. Родители девочки обжалуют решение суда. Впервые о девочке, которая всю свою жизнь прожила в перинатальном медицинском центре, широко стало известно после публикации Meduza. Родители считают, что ребенок серьезно болен и должен постоянно находиться под наблюдением врачей