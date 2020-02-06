Двух офицеров ФСБ – фигурантов дела о разбое перевели из СИЗО под домашний арест.

Так постановил Московский гарнизонный военный суд. Бойцы спецподразделения «Альфа» Владимир Урусов и Роман Оболенский обвиняются в участии в разбойном нападении на предпринимателя, у которого отобрали 136 млн рублей. Как рассказала ТАСС адвокат Ирина Добросельская, суд учел, что офицеры сотрудничают со следствием, а их роли в преступлении второстепенны. Под домашним арестом уже находятся еще трое обвиняемых сотрудников ФСБ. В СИЗО, по информации агентства, остаются три бывших силовика. Один из них по сведениям «Ъ», переведен под домашний арест еще в ноябре.