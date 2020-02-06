В результате жесткой посадки самолета Pegasus Airlines в стамбульском аэропорту погиб один человек.

Число пострадавших увеличилось до 157 человек. Погибший — гражданин Турции. «Боинг 737» выполнял рейс из турецкого города Измир. После посадки он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и частично развалился. Самолет загорелся, однако его быстро потушили. На борту находились 177 человек. По предварительным данным, причиной инцидента стали плохие погодные условия — дождь и сильный ветер.
2020-02-06T02:07:00+03:00
2020-02-06T02:08:19+03:00
https://echo.msk.ru/news/2583074-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:07, 06 февраля 2020
Загрузка комментариев...