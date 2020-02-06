Сенат США проголосовал против отстранения Дональда Трампа от должности президента.

В ходе голосования по импичменту сенаторы отказались признать Трампа виновным в злоупотреблении властью и в препятствовании работе Конгресса. Таким образом, с Трампа сняты оба пункта обвинения. По первому Трампа признали виновным 48 членов Сената, по второму — 47. Против выступили 52 и 53 сенатора соответственно. Для отстранения Трампа необходимо было две трети голосов.
2020-02-06T01:15:00+03:00
2020-02-06T02:05:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:15, 06 февраля 2020
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