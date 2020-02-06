Тело россиянина с ножевыми ранениями нашли в одной из келий Марткопского монастыря недалеко от Тбилиси.

Как передает ИФ со ссылкой на местные СМИ, гражданин России по имени Игорь уже около года жил в этом монастыре. Предполагается, что его мог убить мужчина, который периодически приходил пожить в монастыре и находился с россиянином в одной келье. В грузинском МВД добавили, что уже завели уголовное дело по факту убийства. По словам настоятеля монастыря отца Вениамина, убитый приехал из Москвы и ему было более 50 лет.
2020-02-06T01:11:00+03:00
2020-02-06T01:12:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:11, 06 февраля 2020
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