Тело россиянина с ножевыми ранениями нашли в одной из келий Марткопского монастыря недалеко от Тбилиси.

Как передает ИФ со ссылкой на местные СМИ, гражданин России по имени Игорь уже около года жил в этом монастыре. Предполагается, что его мог убить мужчина, который периодически приходил пожить в монастыре и находился с россиянином в одной келье. В грузинском МВД добавили, что уже завели уголовное дело по факту убийства. По словам настоятеля монастыря отца Вениамина, убитый приехал из Москвы и ему было более 50 лет.