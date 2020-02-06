Даже если коронавирус выявят у эвакуированных из КНР россиян, он не сможет распространиться.

В этом заверила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, все необходимые меры приняты, вирус не покинет территорию реабилитационного центра под Тюменью. Она также заверила, что врачи в центре будут находиться в карантине все 14 дней и выходить из здания не будут.
2020-02-06T01:07:00+03:00
2020-02-06T01:09:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 06 февраля 2020
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