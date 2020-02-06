Даже если коронавирус выявят у эвакуированных из КНР россиян, он не сможет распространиться.

В этом заверила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, все необходимые меры приняты, вирус не покинет территорию реабилитационного центра под Тюменью. Она также заверила, что врачи в центре будут находиться в карантине все 14 дней и выходить из здания не будут.