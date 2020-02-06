Жёсткая посадка пассажирского лайнера в Стамбуле привела к гибели одного человека.

Как передает Associated Press, 157 человек получили травмы. Следовавший из Измира самолет авиакомпании Pegasus Airlines после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, развалился на три части и загорелся. На борту находились 177 человек и шесть членов экипажа. Причиной происшествия называют сложные погодные условия – ливень и сильный ветер.
2020-02-06T01:06:00+03:00
2020-02-06T01:07:39+03:00
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01:06, 06 февраля 2020
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