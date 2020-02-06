Американский Сенат оправдал Дональда Трампа по делу об импичменте.

Президент признан невиновным по обоим пунктам обвинения — как в злоупотреблении властью, так и в препятствовании работе конгресса. Обвинение по первому пункту касалось попыток Трампа добиться от властей Украины расследования против сына Джо Байдена, который может стать его противником на ближайших выборах. Обвинение в препятствовании работе конгресса было добавлено, когда Трамп запретил сотрудникам администрации участвовать в расследовании в рамках процедуры импичмента. Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа в декабре.
2020-02-06T01:05:00+03:00
2020-02-06T01:06:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2583056-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:05, 06 февраля 2020
Загрузка комментариев...