Американский Сенат оправдал Дональда Трампа по делу об импичменте.

Президент признан невиновным по обоим пунктам обвинения — как в злоупотреблении властью, так и в препятствовании работе конгресса. Обвинение по первому пункту касалось попыток Трампа добиться от властей Украины расследования против сына Джо Байдена, который может стать его противником на ближайших выборах. Обвинение в препятствовании работе конгресса было добавлено, когда Трамп запретил сотрудникам администрации участвовать в расследовании в рамках процедуры импичмента. Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа в декабре.