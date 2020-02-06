Сенат США оправдал Трампа по обеим статьям импичмента

С американского президента сняли все обвинения.

По первому пункту обвинения Трампа признали виновным 48 членов Сената и 47 по второму. Против выступили 52 и 53 сенатора соответственно. Для отстранения Трампа были необходимы две трети голосов.

Трамп отрицал все обвинения.

Напомним, что Трампа обвиняли в злоупотреблении властью из-за попыток добиться от украинских властей расследования против сына Джо Байдена. Байден может стать противником Трампа на будущих президентских выборах. Также Трампа обвиняли в препятствовании работе Конгресса Соединенных Штатов, когда Трамп запретил сотрудникам своей администрации участвовать в расследовании в рамках процедуры импичмента.