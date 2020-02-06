Американский Сенат оправдал Дональда Трампа по первой статье обвинения в рамках импичмента.

Для признания главы государства виновным в злоупотреблении властью сенаторам требовалось набрать не менее 67 мандатов, однако этого не Произошло. Решение Сената обжалованию не подлежит.
2020-02-06T00:21:00+03:00
2020-02-06T00:22:09+03:00
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00:21, 06 февраля 2020
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Извинения заблудились Наша особенность в том, что мы никогда не извиняемся. А если делаем это, то с такой неохотой и так фальшиво, словно извинения равны унижению. Дело Голунова – частный случай. Но в России, в принципе, не принято просить прощения за ошибки и даже преступления государства. Государство всегда право…