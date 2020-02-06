Александр Лукашенко сегодня проведет совещание с правительством, посвященное поставкам газа в страну

Оно пройдет на фоне неопределенности в условиях контрактов с Россией.

Министру энергетики Белоруссии Виктору Каранкевичу предстоит отчитаться перед главой государства о ситуации по газу. О грядущем совещании сообщает «Интерфакс». Оно пройдет за день до запланированной встречи Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным. Незадолго до переговоров белорусский лидер вновь подверг Москву резкой критике из-за высокой стоимости энергоносителей. Лукашенко настаивает, чтобы Россия поставляла нефть и газ по внутрироссийским ценам, подчеркивая, что ранее именно такое обещание и было озвучено. По его словам, в отношениях между Минском и Москвой наступил момент истины, а период охлаждения контактов с США окончен.

Вопрос о цене газа пока остается открытым. В конце прошлого года было достигнуто соглашение о том, что стоимость топлива на январь-февраль останется прежней, но условия дальнейшего контракта не определены.

Также стороны не могут договориться о валюте расчета. Белоруссия хочет покупать газ за российские рубли, а Россия настаивает на долларах.