Соединенные Штаты планируют в ближайшее время начать переговоры с Россией по вопросу о контроле над вооружениями

Об этом сказал советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен. По его словам, дни, когда Америка разоружалась в одностороннем порядке, уже прошли. По его словам, также остается открытым вопрос о продлении или замене российско-американского Договора по сокращению стратегических национальных вооружений СНВ3.