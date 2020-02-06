Соединенные Штаты планируют в ближайшее время начать переговоры с Россией по вопросу о контроле над вооружениями

Об этом сказал советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен. По его словам, дни, когда Америка разоружалась в одностороннем порядке, уже прошли. По его словам, также остается открытым вопрос о продлении или замене российско-американского Договора по сокращению стратегических национальных вооружений СНВ3.
2020-02-06T00:03:00+03:00
2020-02-06T00:03:47+03:00
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00:03, 06 февраля 2020
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Извинения заблудились Наша особенность в том, что мы никогда не извиняемся. А если делаем это, то с такой неохотой и так фальшиво, словно извинения равны унижению. Дело Голунова – частный случай. Но в России, в принципе, не принято просить прощения за ошибки и даже преступления государства. Государство всегда право…