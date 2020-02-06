Россия примет участие в ЧМ по футболу в нейтральном статусе, если будет решение Спортивного арбитражного суда

Об этом агентству РИА Новости сказали во Всемирном антидопинговом агентстве. Представители организации пояснили, что мировое первенство входит в число крупных международных соревнований. Разбирательство с Спортивном арбитражном суде по предложенным WADA мера должно начаться в ближайшее время. Накануне арабский сайт BeIN Sports со ссылкой на свои источники написал, что WADA предупредило Москву о возможном запрете для страны участвовать в чемпионате, который через два года пройдет в Катаре.

Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР, член исполкома РФС Игорь Лебедев сказал ранее «Эху Москвы», что решение о сборной может принять только ФИФА

Игорь Лебедев напомнил, что сборной России еще надо добиваться участия в чемпионате мира.