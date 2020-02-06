Один человек погиб в результате аварии пассажирского самолета в стамбульском аэропорту

Число пострадавших выросло до 157, рассказали в Минздраве Турции. Всего на борту находились 177 человек. Лайнер компании Pegasus, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. По предварительной версии, к этому могли привести сильный ветер и дождь. Похожий инцидент произошел в том же аэропорту месяц назад с самолетом Boeing 737 компании Pegasus. После прилета из города Шарджа он скатился с полосы. Тогда, по данным властей, все пассажиры были благополучно эвакуированы, никто не пострадал.