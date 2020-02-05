Один человек погиб в результате жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту

Пострадали не менее 157, говорят власти. Лайнер выкатился за пределы ВПП после прилета из Измира. К этому, по предварительным данным, привели сильный ветер и дождь.
2020-02-05T23:07:00+03:00
2020-02-05T23:08:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:07, 05 февраля 2020
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Извинения заблудились Наша особенность в том, что мы никогда не извиняемся. А если делаем это, то с такой неохотой и так фальшиво, словно извинения равны унижению. Дело Голунова – частный случай. Но в России, в принципе, не принято просить прощения за ошибки и даже преступления государства. Государство всегда право…