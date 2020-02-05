Власти Туркмении запретили мужчинам старше сорока лет красить седые волосы в черный цвет, — передает «Радио Свобода»

Об этом запрете журналистам рассказали местные учителя и врачи. Чиновники связывают новые правила с тем, что у президента страны Гурбангулы Бердымухамедова седые волосы. Раньше, когда он красил их в черный цвет, то же самое требовали от госслужащих. Впервые Бердымухамедов появился на публике с седыми волосами полтора года назад.
2020-02-05T23:03:00+03:00
2020-02-05T23:05:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 05 февраля 2020
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