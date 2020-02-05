Полиция Лесото обвинила супругу нынешнего премьера Массайе Табане в убийстве предыдущей жены главы кабинета министров

Преступление произошло летом 2017-го года, — передает Би-би-си. Тогда неизвестные расстреляли Липолело Табане возле ее дома. Через 2 месяца после этого премьер-министр Томас Табане женился на Массайе. Это убийство вызвало протесты в Лесото. Сторонники оппозиции потребовали отставки премьера.