Полиция Лесото обвинила супругу нынешнего премьера Массайе Табане в убийстве предыдущей жены главы кабинета министров

Преступление произошло летом 2017-го года, — передает Би-би-си. Тогда неизвестные расстреляли Липолело Табане возле ее дома. Через 2 месяца после этого премьер-министр Томас Табане женился на Массайе. Это убийство вызвало протесты в Лесото. Сторонники оппозиции потребовали отставки премьера.
2020-02-05T23:03:00+03:00
2020-02-05T23:05:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 05 февраля 2020
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