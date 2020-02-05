Спрос на электроэнергию в России резко упал в начале годе из-за аномально теплой зимы

Снижение составило более 3% в январе, — пишет газета «Коммерсантъ». В то же время производство энергии на гидроэлектростанциях выросло почти на 18% из-за резкого увеличения притока воды в водохранилище. Все это, по словам аналитиков, отразилось на ценах. Стоимость электроэнергии на рынке, по данным газеты, в январе снизилась почти на 6% по сравнению с прошлым годом.
2020-02-05T23:02:00+03:00
2020-02-05T23:04:46+03:00
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23:02, 05 февраля 2020
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