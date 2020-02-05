Госдума приняла в первом чтении законопроект об общероссийской минуте молчания 22 июня

Ее будут объявлять в память о погибших в ходе Великой Отечественной войны. Как сказала один из авторов инициативы, вице-спикер Госдумы и член фракции «Единой России» Ирина Яровая, всероссийскую минуту молчания хотят объявлять ежегодно в 12:15, когда в 41-ом году вышло радиообращение к советским гражданам о нападении нацистской Германии.

Авторы законопроекта считают, что, таким образом, они смогут защитить историческую память.