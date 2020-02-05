Более 60 сотрудников российского МИДа сейчас ждут выдачи американских виз

Во внешнеполитическом ведомстве считают такую ситуацию одним из главных раздражителей. Как сказал замминистра Евгений Иванов в интервью газете «Коммерсантъ», в Вашингтоне никак не хотят нормализовать визовый процесс. Он также утверждает, Что, вопреки словам американских дипломатов, эта проблема до сих пор не решается. Иванов добавил, что, в свою очередь, ему ничего не известно о случаях, когда российская сторона задерживала американским дипломатам выдачу виз.
2020-02-05T23:01:00+03:00
2020-02-05T23:03:58+03:00
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23:01, 05 февраля 2020
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