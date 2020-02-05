Вашингтон изучает вопрос о санкциях против компании «Роснефть»

Их могут ввести вместе с другими мерами в отношении властей Венесуэлы и президента республики Николаса Мадуро, — сказали сегодня в американской администрации. Что это будут за меры – не уточняются. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайан не исключил, что о санкциях могут объявить в ближайшие недели.