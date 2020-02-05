Вашингтон изучает вопрос о санкциях против компании «Роснефть»

Их могут ввести вместе с другими мерами в отношении властей Венесуэлы и президента республики Николаса Мадуро, — сказали сегодня в американской администрации. Что это будут за меры – не уточняются. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайан не исключил, что о санкциях могут объявить в ближайшие недели.
2020-02-05T23:01:00+03:00
2020-02-05T23:02:12+03:00
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23:01, 05 февраля 2020
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