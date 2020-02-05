Автомобильное движения ограничат в районе станции метро «Братиславская» на юге Москвы в эту субботу. Здесь пройдет шествие против изменения Конституции. Ряд улиц будут полностью перекрыты с 2 часов дня до 4, — рассказали «Интерфаксу» в столичном правительстве. Сообщается, что организатором акции выступило объединение под названием «Третья сила"им удалось согласовать мероприятие с участием до 2 тысяч человек.
2020-02-05T22:31:00+03:00
2020-02-05T22:31:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 05 февраля 2020
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