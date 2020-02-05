Мосгорсуд постановил пересмотреть меру пресечения трем фигурантам дела инвестиционного фонда Baring Vostok

Это топ-менеджеры компании – Ваган Обгарян и Иван Зюзин, а также бывший руководитель «первого коллекторского бюро» Максим Владимиров. В Мосгорсуде признали, что нижестоящая инстанция не проверила причастность обвиняемых к преступлению. Все трое сейчас находятся в СИЗО. их обвиняют в причастности к растрате двух с половиной миллиардов рублей банка «Восточный». По этому делу проходит также основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, он находится под домашним арестом.
2020-02-05T22:31:00+03:00
2020-02-05T22:31:24+03:00
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22:31, 05 февраля 2020
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