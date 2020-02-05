В Белоруссии резко сократилось количество граждан, которые являются сторонниками союза с Россией

По данным польской социологической службы «Белорусская аналитическая мастерская», сейчас за дальнейшее сближение с нашей страной выступили около 40% белорусов против 60% два года назад. При этом за союз с Европой выступили около трети респондентов. Два года назад эту идею поддерживал только каждый пятый, — пишет издание РБК. По мнению социологов, причины этого в том, что сменилась тональность белорусских медиа в освещении отношений республики с Россией.
2020-02-05T22:30:00+03:00
2020-02-05T22:30:59+03:00
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22:30, 05 февраля 2020
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