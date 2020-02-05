Американский сенатор-республиканец Митт Ромни намерен проголосовать за импичмент президента. Как пишет газета The New York Times, соратник Дональда Трампа по партии в то же время поддерживает обвинения президента в злоупотреблении властью. Голосование по вопросу об импичменте должно состояться в Сенате США в ближайшие часы. Пресса пишет, что исход будет, скорее всего, в пользу Трампа, поскольку большинство здесь за республиканцами.