Американский сенатор-республиканец Митт Ромни намерен проголосовать за импичмент президента. Как пишет газета The New York Times, соратник Дональда Трампа по партии в то же время поддерживает обвинения президента в злоупотреблении властью. Голосование по вопросу об импичменте должно состояться в Сенате США в ближайшие часы. Пресса пишет, что исход будет, скорее всего, в пользу Трампа, поскольку большинство здесь за республиканцами.
2020-02-05T22:29:00+03:00
2020-02-05T22:30:36+03:00
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22:29, 05 февраля 2020
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