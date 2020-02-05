Организаторы премии Даниила Хармса нашли место захоронения писателя

Установить точные участки на Пискарёвском кладбище, где могут находиться его останки, помогли архивные документы.

Рядом с захоронением номер девять на Пискарёвском кладбище установили небольшую стелу с фотографией писателя и надписью на латыни: «Здесь покоится Хармс». Также у неё есть два наконечника: один направлен в сторону братской могилы, а второй в небо. Ранее писатель Александр Марс сообщил изданию «Петербургский дневник», что за последние годы организаторы премии Хармса нашли несколько архивных документов, которые подтвердили, что похоронили его в районе участков номер девять и двадцать три на Пискарёвском кладбище. Напомним, что советский драматург умер в 1942-м году во время Блокады Ленинграда в психиатрической больнице тюрьмы Кресты. Установить более точное место захоронения помогли родственники ещё одного осужденного, который погиб в заключении примерно в то же время.

Даниил Хармс – писатель-абсурдист, поэт и драматург, один из основателей «Объединения реального искусства». В советские годы он был известен больше как детский писатель.