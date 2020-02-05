Тверской суд Москвы должен рассмотреть завтра очередной вопрос о штрафе для Международного «Мемориала»

Роскомнадзор требует наказать его за нарушение закона об иностранных агентах. Это связано с публикацией «Мемориала» на сайте «Эха Москвы». Свидетелем со стороны историко-просветительского общества должен выступить главный редактор сайта «Эха» Виталий Рувинский. Между тем общая сумма штрафов в отношении международного «Мемориала» и правозащитного центра, а также их руководителей приближается к 5 млн. рублей.
2020-02-05T22:03:00+03:00
2020-02-05T22:03:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:03, 05 февраля 2020
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