Тверской суд Москвы должен рассмотреть завтра очередной вопрос о штрафе для Международного «Мемориала»

Роскомнадзор требует наказать его за нарушение закона об иностранных агентах. Это связано с публикацией «Мемориала» на сайте «Эха Москвы». Свидетелем со стороны историко-просветительского общества должен выступить главный редактор сайта «Эха» Виталий Рувинский. Между тем общая сумма штрафов в отношении международного «Мемориала» и правозащитного центра, а также их руководителей приближается к 5 млн. рублей.