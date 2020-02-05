Не менее 120 человек пострадали в Турции после того, как пассажирский самолет был вынужден совершить жесткую посадку

Причиной произошедшего называют плохие погодные условия.

Боинг 737 турецкой авиакомпании Pegasus лежит сейчас неподалёку от автомобильного шоссе рядом с аэропортом Стамбула. На фотографиях, которые опубликовала турецкая служба телеканала CNN, видно, что воздушное судно расколото на три части – у него отвалились хвост и нос, а кабина пилота повернута почти на девяносто градусов.

Самолет, на борту которого были сто семьдесят семь человек, при посадке выкатился за пределы полосы и въехал в забор. При этом авиакомпания сообщила, что в результате аварии никто не погиб, всех пассажиров уже эвакуировали, а пострадавших развезли по больницам.

Причины произошедшего пока еще не объявили. По предварительным данным, авария произошла из-за ливня и сильного ветра. Самолёт совершал внутренний рейс, он прилетел в Стамбул из города Измир на западе Турции.

В посольстве России в Стамбуле в свою очередь сказали агентству «Интерфакс», что российских граждан на борту этого самолёта не было.