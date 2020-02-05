ВОЗ призывает мировое сообщество выделить 675 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения призывает мировое сообщество выделить 675 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом. По словам главы международной структуры Тедроса Адханом Гебрейесуса, эти средства нужны на противовирусные мероприятия в ближайшие три месяца. В свою очередь, ВОЗ выделяет 9 миллионов долларов в общий фонд из собственных средств. Сейчас, по официальным данным, заболели более 24 тысяч человек, около 500 умерли.