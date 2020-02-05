ВОЗ призывает мировое сообщество выделить 675 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения призывает мировое сообщество выделить 675 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом. По словам главы международной структуры Тедроса Адханом Гебрейесуса, эти средства нужны на противовирусные мероприятия в ближайшие три месяца. В свою очередь, ВОЗ выделяет 9 миллионов долларов в общий фонд из собственных средств. Сейчас, по официальным данным, заболели более 24 тысяч человек, около 500 умерли.
2020-02-05T21:31:00+03:00
2020-02-05T21:35:34+03:00
https://echo.msk.ru/news/2582996-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:31, 05 февраля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Извинения заблудились Наша особенность в том, что мы никогда не извиняемся. А если делаем это, то с такой неохотой и так фальшиво, словно извинения равны унижению. Дело Голунова – частный случай. Но в России, в принципе, не принято просить прощения за ошибки и даже преступления государства. Государство всегда право…