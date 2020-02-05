Президент Владимир Путин потребовал сегодня от нового правительства работать еще быстрее и эффективнее. На встрече с кабинетом министров глава государства сказал, что у них нет «ни одной минуты на раскачку». Как отмечает Би-би-си, Путин произнес эту фразу как минимум в 14 раз за годы своего правления и она уже давно превратилась в крылатое выражение, которое ассоциируется с самим президентом.
2020-02-05T21:31:00+03:00
2020-02-05T21:34:44+03:00
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21:31, 05 февраля 2020
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