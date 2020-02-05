Родители девочки, которая с рождения находится в перинатальном центре, обжалуют решение суда

Родители девочки, которая с рождения находится в перинатальном центре в Москве, намерены обжаловать решение о передаче ребенка органам опеки. Об этом сказала их адвокат. Судья Пресненского суда Москвы Наталья Каржавина удовлетворила сегодня ходатайство представителей властей, которые добивались, чтобы ребенка забрали из медицинского центра.

О том, что пятилетняя девочка с самого рождения не покидала стен перинатального центра, поскольку это было желанием родителей, стало известно недавно. Сообщалось, что клиника расторгла договор, однако, ни мать, ни отец за ребенком не пришли.