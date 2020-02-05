До 120 человек выросло число пострадавших при жесткой посадке пассажирского самолета в Стамбуле. Всего, по данным властей, на борту находились 171 пассажир и 6 членов экипажа. Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, развалился на три части, вспыхнул пожар, однако, огонь, по словам очевидцев, успели быстро потушить. По предварительной версии, причиной ЧП стали дождь и сильный ветер.