В Александровском подворье в Иерусалиме ничего не знают о передаче этой собственности России. Сейчас оно работает в обычном режиме, — сказал агентству «Интерфакс» глава расположенного в Мюнхене Императорского православного палестинского общества Николай Воронцов-Гофман. Именно у этой организации Россия оспаривает право собственности на подворье. Ранее израильская пресса написала, что Иерусалим решил спор в пользу Москвы в обмен на освобождение из российской тюрьмы осужденной по обвинению в контрабанде наркотиков израильтянки Наамы Иссахар.
2020-02-05T21:03:00+03:00
2020-02-05T21:05:35+03:00
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21:03, 05 февраля 2020
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