В Александровском подворье в Иерусалиме ничего не знают о передаче этой собственности России. Сейчас оно работает в обычном режиме, — сказал агентству «Интерфакс» глава расположенного в Мюнхене Императорского православного палестинского общества Николай Воронцов-Гофман. Именно у этой организации Россия оспаривает право собственности на подворье. Ранее израильская пресса написала, что Иерусалим решил спор в пользу Москвы в обмен на освобождение из российской тюрьмы осужденной по обвинению в контрабанде наркотиков израильтянки Наамы Иссахар.